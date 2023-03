Alle blikken zijn deze week gericht op federale regering: “Er moet nu écht iets gebeuren, na de zomer gaat iedereen in verkiezingsmodus”

Het wordt een belangrijke week in de Wetstraat. “De blikken zijn federaal gericht”, vertelde politiek journaliste van ‘VTM NIEUWS’ Hannelore Simoens bij HLN LIVE vanochtend. Afgelopen weekend startten de eerste begrotingsgesprekken, al leverden die nog niets op. Ze zullen deze week verder gezet worden, maar ook daar moeten we nog niet al te veel van verwachten, aldus Simoens. Verder zal de regering zich buigen over de pensioenen, de fiscale hervorming en een akkoord met Engie.

“Het begrotingstekort is nu 27 miljard euro, maar dat blijkt 6 miljard beter te zijn dan ze hadden verwacht”, legt Hannelore Simoens uit bij HLN LIVE. “Sommige partijen zeggen nu: ‘We zijn goed bezig.’ Maar de verwachtingen waren bijzonder slecht en die blijven zo.”

Een enorm gat in de begroting dus, dat de komende jaren enkel groter zal worden, vermoedt Simoens. “Alleen dit jaar al betalen we 10 miljard euro aan interestlasten. Dat is gewoon weggegooid geld. Het is echt wel dringend tijd dat er iets moet gebeuren, dat zeggen ook alle experten.”

Pensioenen

Maar naast de begroting is er nog meer op til deze week: de pensioenen. Al hangt dat allemaal wel wat samen, legt de wetstraatjournaliste uit. De begroting is onder meer door de pensioenfactuur zo groot. “Dit jaar alleen al bedraagt die 60 miljard euro. Dat is een gigantische kost. De vergrijzing neemt alleen maar toe, dus dat bedrag gaat ook alleen maar stijgen met vele miljarden. Waar gaan we dat geld vandaan halen? We hebben nu al de grootste belastingdruk van heel Europa.”

Al drie keer legde minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) een nieuw plan op tafel, telkens was het niet genoeg. Premier Alexander De Croo (Open Vld) stelde daarom voor dat ze na de paasvakantie met een nieuw voorstel komt. “Het is wel duidelijk dat er nu écht iets moet gebeuren”, aldus Simoens.

Volledig scherm Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS). © Photo News

Fiscale hervorming

En dan is er ook nog de fiscale hervorming, waar eveneens al een hele tijd over wordt gepraat. Ook daar zal iets moeten gebeuren, zegt de wetstraatjournaliste. “De begroting ontspoort zo hard – niet alleen door pensioenen – maar ook omdat we zoveel moeten betalen aan uitkeringen omdat er te weinig mensen werken. Werken moet meer lonen, dat is het hele idee van het plan van minister Van Peteghem (CD&V).”

Volledig scherm Vincent Van Peteghem (CD&V), minister van Financiën. © Photo News

Dit weekend kwam minister van Werken Pierre-Yves Dermagne (PS) met het ‘goede nieuws’ dat onze werkzaamheidsgraad gestegen is. “Nog nooit waren zoveel mensen aan het werk. Dat lijkt op het eerste gezicht wel goed nieuws, maar anderzijds – als je het afzet tegen het Europese gemiddelde – zijn we er eigenlijk op achteruit gegaan. Ook daar moet echt iets gebeuren en is die fiscale hervorming belangrijk.” Dit zal eveneens pas na de paasvakantie aangepakt worden, zei premier De Croo.

Volledig scherm Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Economie en Werk. © Photo News

Verkiezingen 2024

Het is belangrijk dat de begroting voor de zomer rond is, benadrukt Simoens. “Na de zomer gaat iedereen in verkiezingsmodus en dreigen ze nog minder dan anders toe te geven. Misschien zijn we daarna weer vertrokken voor maanden of jaren regeringsvorming en ontspoort die begroting alleen maar verder. Veel meer tijd hebben we niet meer, het moet nu gebeuren. Ze hebben geen excuses meer om langer te wachten.”

Quote De Croo wil deze week nog een akkoord met Engie Hannelore Simoens, Wetstraatjournaliste VTM Nieuws

Miljardenfactuur van Engie

Nog op de agenda deze week: de energiebevoorradingszekerheid. “Premier De Croo wil deze week zeker nog een akkoord met Engie. Ze hebben begin dit jaar een akkoord gesloten met Engie om de twee jongste kerncentrales langer open te houden. Engie was daar niet echt voor te vinden. In ruil daarvoor wilden zij zekerheid over het bedrag dat ze moeten betalen voor de berging van al dat nucleair afval. Dit is een miljardenfactuur, tientallen miljarden zelfs.”

Dat akkoord is belangrijk, want als het bedrag dat Engie zal moeten betalen veel te laag is, zal de belastingbetaler daarvoor opdraaien. “Het is een heel moeilijk gesprek dat de regering deze week zal hebben met Engie”, concludeert Simoens.

KIJK. Politiek journalist Hannelore Simoens blikt vooruit op de politieke week