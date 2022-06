“Alle Belgische IS-vrouwen en kinderen die in aanmerking kwamen, zijn gerepatrieerd”

Alle Belgische IS-vrouwen en kinderen die in aanmerking kwamen om gerepatrieerd te worden uit kampen in Syrië, zijn naar België overgebracht. Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw op een persconferentie gemeld. Afgelopen nacht is op de militaire luchthaven van Melsbroek een vlucht met zes vrouwen en zestien kinderen geland, die allemaal afkomstig waren uit het kamp Al-Roj. In dat kamp zitten geen vrouwen of kinderen meer die gerepatrieerd kunnen worden.

In maart 2021 besliste de Nationale Veiligheidsraad om Belgische vrouwen en kinderen uit Syrië te repatriëren, weliswaar onder strenge voorwaarden. In juli 2021 werden al zes vrouwen en tien kinderen naar België overgebracht, en in de nacht van maandag op dinsdag gebeurde hetzelfde met zes andere vrouwen en zestien kinderen.

“Een vliegtuig van Defensie is om 2 uur geland op Melsbroek”, aldus federaal procureur Frédéric Van Leeuw. “De zestien gerepatrieerde kinderen zijn allemaal geboren tussen 2010 en 2019, één van hen is een wees van een Belgische vader. De kinderen werden onmiddellijk onder toezicht geplaatst van de bevoegde jeugddiensten en parketten. Nadat hun fysieke en psychische gezondheid is onderzocht in een ziekenhuis, zullen voor elk van hen de nodige maatregelen voorzien worden.”

Gevangenisstraf

De zes moeders konden in alle sereniteit afscheid nemen van hun kinderen, maar werden wel bij hun aankomst in België van hun vrijheid beroofd, aldus nog de federaal procureur. “Het gaat om twee vrouwen uit het Brusselse Gewest, twee vrouwen uit het Antwerpse, en twee vrouwen uit Sint-Niklaas”, klinkt het. “Zij werden veroordeeld tot gevangenisstraffen die oplopen tot vijf jaar.”

“Momenteel wordt de situatie van de zes vrouwen en tien kinderen die vorig jaar werden gerepatrieerd, opgevolgd door de bevoegde diensten, en wordt deze - gezien de omstandigheden - als positief geëvalueerd”, voegt procureur Van Leeuw nog toe

Volgens de federaal procureur voldoen de repatriëringen aan de criteria die door de Nationale Veiligheidsraad werden vastgelegd, en die in de eerste plaats gebaseerd zijn op het belang van de kinderen. Momenteel bevinden zich nog een tien- à vijftiental Belgische IS-strijders in gevangenissen in Syrië. In de kampen Al Roj en Al Hol verblijven ook nog steeds een aantal Belgische vrouwen en kinderen. Op dit moment zou er echter geen sprake van zijn om ook die te repatriëren.

“Of er een nieuwe missie komt, is uitsluitend een politieke beslissing”, zegt Van Leeuw. “Daar beslissen wij als federaal parket niet over. Wel is het zo dat in het kamp Al Roj alvast geen vrouwen en kinderen meer verblijven die in aanmerking komen voor een repatriëring op basis van de vastgelegde criteria. In Al Hol zitten ook nog Belgische vrouwen maar dat kamp is om veiligheidsredenen niet bereikbaar.”

