Alle Belgische gevangenissen staken op 10 en 11 januari: “We zijn niet gehoord”

Coronababy­boom in Vlaanderen voorbij: vorig jaar 2.300 baby's minder geboren dan in 2021

De lockdownbabyboom is voorbij. Er zijn in 2022 veel minder baby’s geboren in Vlaanderen dan het jaar daarvoor en weer ongeveer evenveel als in 2020. Dat blijkt uit de voorlopige telling van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

3 januari