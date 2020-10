Alle agenten in een dinosauruskostuum en kaasbroodjes voor iedereen: ook deze kandidaten doen - tevergeefs - een gooi naar het Amerikaanse presidentschap

Meer dan 7 miljoen dollar of zo’n 5,9 miljoen euro heeft hij al uitgegeven, allemaal uit eigen zak. En nog valt het niet echt mee voor Kanye West (43) van de Birthday Party, die zichzelf nochtans ‘de nieuwe Mozes’ noemt. De rapper die zo graag de nieuwe president van de Verenigde Staten wil worden om “zijn volk van de slavernij te redden” staat in slechts twaalf van de vijftig staten op het kiesbiljet, verloor alle beroepszaken die hij in vijf staten aanspande om toch te mogen deelnemen, en miste de deadline in bijna dertig andere staten. Zo werd hij in Wisconsin niet op de stembiljetten opgenomen omdat hij de deadline had overschreden met... 14 seconden.

De campagne van Kanye krijgt al sinds de start de nodige kritiek. Critici denken dat zijn kandidatuur vooral bedoeld is om Trump te helpen bij zijn herverkiezing. De rapper zou met zijn campagne immers veel Afro-Amerikaanse stemmers van Biden kunnen weglokken. Zowel Kanye als het campagneteam van Trump ontkennen echter dat de twee partijen onder één hoedje spelen.

Ook de mentale toestand van de rapper wordt in vraag gesteld. Het gedrag van Kanye, die aan een bipolaire stoornis lijdt, is de laatste maanden gerust bizar te noemen. Zo barstte hij in juli in tranen uit tijdens zijn eerste campagnerally. “Ik heb bijna mijn eigen dochter vermoord!”, schreeuwde hij onder meer, waarmee hij doelde op het feit dat hij tijdens de eerste zwangerschap van zijn partner Kim Kardashian (40) aandrong op een abortus. “Ze had de pillen al in haar hand, totdat God zich tot mij keerde en zei dat als ik met zijn visie zou f*cken, hij dat ook met die van mij zou doen. Het was Kim die tegen me zei: ‘dit is een ziel’.”

Rocky

West is een van de tientallen ‘third party candidates’ die dit jaar ook meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, naast zittend president en Republikein Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Slechts één andere kandidaat doet net als Trump en Biden mee in alle 50 staten, Jo Jorgensen van de Libertarian Party, en nog één andere gegadigde doet in genoeg staten mee om theoretisch te kunnen winnen: Howie Hawkins van de Green Party.

De regels om tot het stembiljet te worden toegelaten verschillen van staat tot staat, en zijn in de ene staat al losser dan de andere. Zo komt Kanye niet zelf op in Californië, maar is hij wel de vicepresidentskandidaat voor de American Independence Party, de partij van presidentskandidaat Roque ‘Rocky’ De La Fuente Guerra. Die 65-jarige kandidaat is de eigenaar van een aantal autogarages, en volgens TMZ een man met “veel geld en ook veel politieke ambities”. Hij probeert al jaren verkozen te raken als senator, iets wat hij in 2018 in negen staten tegelijk probeerde, zonder succes. Ook dit keer is hij tegelijk kandidaat voor drie verschillende partijen in verschillende staten: de Alliance Party, de Reform Party en de American Independence Party.

‘Rocky’ deed in 2016 al een keer mee aan de presidentsverkiezingen, en strandde toen op 33.000 stemmen of 0,02 procent van het totaal.

Politieke agenda

Kandidaten voor de kleinere partijen krijgen in het algemeen maar weinig stemmen in de VS, al was 2016 daar wel een uitzondering op, met in totaal 4,9 procent van de uitgebrachte stemmen of meer dan 7,6 miljoen stemmen. In 2012 koos maar 1,7 procent voor een niet-Republikein of -Democraat, in 2008 slechts 1,4 procent. De grootste ‘derde partij’ was vier jaar geleden de Libertaire Partij, met net geen 5 miljoen stemmen of 3,28 procent. Daarna volgde de Groene Partij met 1,5 miljoen stemmen of 1,07 procent. Geen enkele kandidaat haalde door het winner takes all-systeem echter kiesmannen in het kiescollege dat uiteindelijk de president verkiest.

Veel kandidaten doen dan ook bewust tegen beter weten in mee aan de verkiezingen, en dan zeker de Libertaire en Groene Partij. Voor hen gaat het er vooral om om hun thema’s op de politieke agenda te krijgen door gewoon zo veel mogelijk stemmen te halen. Met enig geluk pikken de Democratische en/of de Republikeinse partij dan wel een of meerdere van hun standpunten op, wanneer ze zien dat die enige populariteit bereiken.

Gratis kaasbroodjes en dinosauruskostuums voor agenten

Zo pleit de Libertaire partij van kandidaat en universiteitsprofessor Jo Jorgensen (63) voor een kleinere federale overheid, minder gevangenen, de demilitarisering van agenten, lagere belastingen, de afschaffing van de doodstraf, en een einde aan buitenlandse militaire operaties. De slogan van de partij, die één zetel heeft in het Huis van Afgevaardigden, is niet voor niets ‘Minimale overheid, maximale vrijheid’.

Het programma van Jorgensens vicepresidentskandidaat, de 38-jarige politieke activist Jeremy ‘Spike’ Cohen, die apart werd verkozen, oogt ietwat vreemder. Zo beloofde hij niet zonder enige zelfspot dat als de beleidspunten van de Libertaire partij niet tijdens de eerste honderd dagen na hun verkiezing uitgevoerd zouden zijn, alle Amerikanen gratis kaasbroodjes zouden krijgen, ‘recreationeel plutonium’ gelegaliseerd zou worden, en alle politieagenten kostuums van het kinderseriefiguurtje Barney de dinosaurus zouden gaan dragen.

‘Spike’ was overigens de vicepresidentskandidaat van de stilaan legendarische Vermin Supreme (59) tijdens de voorverkiezingen van de Libertaire Partij, die verloor van Jorgensen. De performance artist die al vijf keer mee probeerde te doen aan de presidentsverkiezingen en altijd wel ergens op een stembiljet opduikt, pleit onder andere voor een wettelijke verplichting tot tandenpoetsen en belooft elke Amerikaan een gratis pony als hij president wordt.

Kapitalisme? Afschaffen!

Bij de Green Party is de 67-jarige vakbondsleider, milieuactivist en mede-oprichter van de partij Howie Hawkins de presidentskandidaat. Hawkins - die overigens ineens ook de kandidaat is voor de Socialist Party USA - pleit onder meer voor het afschaffen van het kapitalisme en is als veteraan een fervent tegenstander van militaire interventies. Hij deed overigens al 24 keer mee aan verschillende verkiezingen, waaronder al 3 keer als kandidaat-gouverneur van New York, maar telkens zonder succes.

De Green Party doet mee in 30 staten en vraagt kiezers in nog eens 17 staten om Hawkins naam op te schrijven in het vrije veld op het stembiljet.

Nog een opmerkelijke kandidaat is Don Blankenship (70) voor de Constitutional Party, die in 2010 tot een jaar cel werd veroordeeld voor een mijnexplosie in 2010 met 29 doden. Blankenship was toen CEO van het mijnbedrijf Massey Energy. De uiterst rechtse kandidaat pleit voor de afschaffing van abortus, het bouwen van een grensmuur en een absoluut recht op wapendracht.

Impact?

Hoewel ze zelf geen enkele kans maken te winnen, pikken de andere kandidaten dus wel enkele miljoenen stemmen in van de echte kanshebbers. De vraag stelde zich vier jaar geleden dan ook al: of Hillary Clinton misschien de verkiezingen had kunnen winnen zonder al die andere kandidaten? De winstmarge van Trump was in minstens vijf staten namelijk significant kleiner dan het stemmenaantal van de outsiders in die staten. Als Clinton een groter aandeel van die stemmen had gekregen, had ze misschien wel kunnen winnen.

Het antwoord op die vraag is bijzonder moeilijk - zo niet, onmogelijk - te beantwoorden. Niemand weet bijvoorbeeld of de tweede keuze van al die kiezers effectief Clinton was geweest, en of ze dan ook de moeite hadden gedaan om te gaan stemmen. Bovendien won Clinton ook in een vijftal staten met een kleinere marge dan het aandeel voor de kleinere partijen in die staten, dus de vraag kan evengoed omgekeerd gesteld worden: had Trump meer stemmen behaald zonder de kleine partijen?

Wat de impact van de outsiders dit jaar zal zijn, is dan ook moeilijk te voorspellen. Afwachten wat het wordt, over dertien dagen.

