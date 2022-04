Algoritme voor opsporing malafide ondernemingen uitgetest

Destelbergen De concurren­tie in brand willen steken, malafide bouwonder­ne­mers en afrekenin­gen met baseball­knup­pels: dit waren de wonderja­ren van Boccaccio Life

Toen concurrent Carrera met alle klanten ging lopen werd een plan beraamd om die discotheek in brand te steken. Toen renner Jos Op ‘t Eyndt al na 30 kilometer in de Ronde van Vlaanderen in een truitje van de club demarreerde stond ‘s avonds iedereen in koerstenue op de dansvloer. En toen de ex-vrouw van de oorspronkelijke eigenaar met haar Italiaanse vriend de zaak overnam werden de rekeningen met baseballknuppels vereffend. Dit is het verhaal van de opkomst en de ondergang van de legendarische discotheek Boccaccio Life in Destelbergen: “Transgenders, homo’s of andersdenkenden: iedereen was welkom.”

6 april