Algoritme identificeert prioritaire risicopatiënten voor vaccinatie

Identificeren

"Die personen worden vroeger gevaccineerd omdat ze een groter risico lopen bij een coronabesmetting dan andere groepen", legt ze uit. "Maar om hen te kunnen uitnodigen, moeten ze een persoonlijke uitnodiging krijgen en moeten we hen dus kunnen identificeren. Dat kan met een algoritme om diagnostische en behandelingscodes op te zoeken in de databanken van de ziekenfondsen en in de online medische dossiers. Zo kunnen we risicopatiënten eruit filteren."

Geen gegevens over gezondheidstoestand

Stordeur benadrukt dat er geen gegevens worden opgevraagd over de gezondheidstoestand van de patiënt, noch over de soort aandoening of de behandeling. "We maken dus geen databank over de gezondheidstoestand van bepaalde inwoners, gewoon een lijst van personen die prioritair gevaccineerd moeten worden.”