Alexander D’Hooghe, de man die Oosterweel moet redden: “Mijn hart bloedt als ik zie hoe de PFOS-crisis wordt misbruikt om ons project zwart te maken”

Europa nieuwe ‘hotspot’ voor wapenhan­del: “Militaire uitgaven verhogen en veel nieuwe wapens nodig”

De internationale wapenhandel is de afgelopen vijf jaar met 4,6 procent gedaald ten opzichte van vijf jaar ervoor, maar toch steeg de wapenexport van verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en Frankrijk. Europese landen importeerden 19 procent meer wapens, en ook in Oost-Azië en Australië was er een forse toename. Dat meldt het ‘Stockholm International Peace Research Institute’ (SIPRI). “Europa is de nieuwe hotspot”, zegt coauteur Siemon Wezeman. “We gaan onze militaire uitgaven enorm verhogen, we hebben veel nieuwe wapens nodig en een groot deel zal uit import komen”, klinkt het.

14 maart