Alexander De Croo wil na 2024 verder als premier

De pensioenhervorming waarover deze week een akkoord werd bereikt door de federale regering kwam er niet zonder slag of stoot. Dat is de pers en politieke analisten niet ontvallen. “Als het nieuwe politiek jaar zich inzet zoals dit zich afsluit, rijdt Vivaldi zichzelf in de gracht”, schrijft Carl Devos in onze weekendkrant.

Het doet journalisten van verschillende kranten de vraag stellen of De Croo niet liever verkast naar de internationale politiek, zoals zijn voorganger Charles Michel (MR) deed. “Premier zijn is een prachtige job. Het is een eer die te mogen doen. En ik gebruik hem niet als een springplank. Al te veel mensen hebben deze post gebruikt om zich te lanceren op het internationale ­niveau”, zegt de regeringsleider daarover in ‘De Tijd’.

De Croo wil dan ook na de federale verkiezingen van 2024 premier zijn van de volgende regering. Dat maakt hij dit weekend expliciet duidelijk. “Ik ben de zever daarrond beu. Ik heb maar één ambitie, en dat is de belangen van de Belgen zo goed mogelijk te verdedigen”, laat hij noteren door ‘De Standaard’.

In ‘De Tijd’ stellen journalisten Dieter Dujardin en Jasper D’hoore aan De Croo de vraag of het zijn voorkeur is premier te blijven van Vivaldi-II. “Tuurlijk. Als het resultaat van de verkiezingen dat toelaat. Als de uitslag ontgoochelend is, zit je in een ander schema”, reageert de liberaal erop. Zijn woordvoerder Bram Delen verduidelijkt telefonisch aan onze redactie dat het antwoord van De Croo doelde op de uitslag van Open Vld bij de volgende federale verkiezingen.

Bij de kranten van SudPresse zegt De Croo dat hij nog niet zenuwachtig is over de resultaten van Open Vld in de peilingen. In de Grote Peiling van HLN, VTM NIEUWS, RTL-TVI en ‘Le Soir’ eind juni scoorde de Vlaamse liberalen hun slechtste resultaat ooit. Ze strandden op 9,3%, een significante achteruitgang tegenover de 13,5% van de federale verkiezingen van 2019. “Ik ben ervan overtuigd dat mijn partij het werk dat ze gedaan heeft, zal doen renderen. Als er een week voor de verkiezingen niets verandert in de peilingen, wordt het tijd om ongerust te worden", aldus De Croo.

