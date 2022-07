Alexander De Croo wil na 2024 verder als premier met Vivaldi-coalitie, als die genoeg stemmen haalt

Carl Devos. Als het nieuwe politiek jaar zich inzet zoals dit zich afsluit, rijdt Vivaldi zichzelf in de gracht

Tijdens de onderhandelingen over de pensioenhervorming ging het er hard aan toe. Volgens anonieme getuigenissen van betrokkenen zelfs uitzonderlijk hard: verschrikkelijk, ongezien, de hel. Omdat ze bij Vivaldi zelf schrokken van dat negatieve beeld, werden sommigen op de nationale feestdag weer een beetje vriendjes. Komedie. In interviews on the record klinkt dat niemand de regering zal doen vallen. Off the record klinkt dat velen die vervroegde val vrezen. De pensioenruzie laat diepe sporen na. Vivaldi sluit bont en blauw het politieke jaar af.

2:08