Alex Agnew: “Ook ik begin de golf van mentale problemen te voelen. Het doet pijn.”

De aanhoudende coronacrisis laat zich in zowat elke sector stevig voelen, en dat vertaalt zich ook naar een mentale pandemie. In een nieuwe HLN Talks vertellen comedian Alex Agnew en Willy-radio DJ Andries Beckers, hosts van Welcome To The AA podcast en elkaars knuffelcontact, over hun mentale perikelen.

Hoe gaat het met jullie?

Alex Agnew: “Deze situatie is verschrikkelijk. Ik had verwacht dat, wanneer ik op een gegeven moment niet meer op een podium zou staan, het zou zijn doordat mensen niet meer willen komen. Maar ze mogen niet. De heropstart van de cultuursector wordt in de Veiligheidsraad angstvallig vermeden. Het moet toch niet te lang meer duren, want ook ik begin de golf van mentale problemen te voelen. Veel mensen kampen ermee, en de isolatie maakt de situatie er niet beter op.”



Andries Beckers: “Je ziet dat sommige sectoren inderdaad keihard worden getroffen door de coronacrisis. Ik schaam mij bijna als ik zeg dat het bij mij allemaal best oké is. Maar ik zal blij zijn als ik Alex weer aan het werk kan zien. Dat zorgt toch altijd voor de nodige kippenvelmomenten.

Alex, je nieuwe comedyshow ‘Be careful what you wish for’ bracht je vervroegd uit op dvd. Je laat geen spaander heel van thema’s zoals het genderdebat, feminisme en #metoo.

Alex Agnew: “Ik zal nooit meedoen met die nieuwe woke comedy, waar sommige nieuwe comedians op inzetten. Er worden luidkeels statements verkondigd waarvoor het publiek betaald heeft om ze te horen. In de zaal hoor je geen gelach, maar wel een applaus. Dat is voor mij de definitie van anti-comedy.”

In zowel de comedyshow als jullie podcast deinzen jullie er niet voor terug jullie ongezouten mening te geven. Zijn jullie soms bang om gecanceld te worden?

Andries Beckers: “Bij mij valt dat mee, al merk ik wel dat ik op de radio meer duiding en nuance moet brengen. Ik voel vooral de pijn van Alex. Hij heeft duidelijk schrik dat zijn liefde voor het vrije woord hem wordt afgenomen.”

Alex Agnew: “Ik zou dat in elk geval heel jammer vinden, zeker omdat de criticasters vaak zelf geen haar beter zijn. Zet die hypocrisie opzij, denk ik dan. Nu, ik vind ook niet dat je ongenuanceerd alles omver moet stampen. Maar je mag als comedian en bij uitbreiding als mens nog steeds een mening hebben zonder dat je je op voorhand hoeft te excuseren - enkel omdat het indruist tegen één of ander status quo. Pas op, zelf gebruik ik het N-woord ook niet meer sinds ik weet dat het zwarte mensen kwetst. Maar ik kies er voor alle duidelijkheid zélf voor om dat woord niet te gebruiken. Mijn gekleurde vrienden kan ik op duizenden andere manieren beledigen zonder het over hun huidskleur te hebben (lacht).”

Dus in zekere zin ben jij wel voorzichtiger als je op het podium staat?

Alex Agnew: “Ik ga niemand tegen de schenen schoppen gewoon om een punt te maken. Maar laten we ook niet vergeten dat ik als mens ben veranderd. Muhammed Ali zei ooit: “The man who views the world at 50 the same as he did at 20 has wasted 30 years of his life.” Ik moet niks en als ik iets doe, dan draag ik er zelf wel de gevolgen van. Ik houd me vast aan het recht op vrije meningsuiting, en vind het zelfs interessant als mensen een andere zienswijze hebben als ik. Maar dring me jouw mening alsjeblieft niet op. We zouden intussen toch al moeten weten dat dat a recipe for disaster is.”

Andries Beckers: “Zelf probeer ik dat allemaal wat te relativeren. Verandering is van alle tijden en de excessen zullen nooit standhouden, dat heeft de geschiedenis wel bewezen.”

Alex Agnew: “En tegelijk ook niet. Het grote verschil ten opzichte van vroeger: sociale media. Ik heb nog nooit zoveel mensen horen klagen dat ze nergens meer mee mogen lachen of dat er geen ruimte meer is voor meningen. Tegelijk wordt er vanalles gezegd dat hoe grover, hoe beter is. De totaal ongenuanceerde polarisering irriteert me, langs zowel linker- als rechterzijde. De mensen in het midden hoor je niet, die zijn in het maatschappelijk debat irrelevant geworden. Ruimte voor nuance is compleet verdwenen.”

Is dat de reden waarom je niet echt actief bent op sociale media?

Alex Agnew: “Absoluut. Iedereen weet dat het lezen van negatieve commentaar gewoon dé manier is om je slecht over jezelf te voelen. Mensen mogen van mij vinden wat ze willen, maar ik hoef het niet te weten.

Andries Beckers: “Het grappige is dat zulke haatspuiers in levende lijve al heel wat anders zouden piepen. Dan durven de meesten de confrontatie niet eens aangaan.”

Alex Agnew: “Toch zet het bepaalde dingen fundamenteel in gang. De zelfmoordcijfers bij tieners tot achttien jaar oud zijn afgelopen jaren bijvoorbeeld gestegen met 150%. Maar ook volwassenen gaan eronder gebukt. Dat zie je vooral bij celebrities. Niemand is gemaakt voor een constante stroom aan aandacht en kritiek.”

Jullie hebben allebei een dochter. In welke mate behoeden jullie hen voor de gevaren van sociale media?

Andries Beckers: “Wij waarschuwen haar wel, maar over het algemeen heb ik er wel vertrouwen in. Kinderen zijn anno 2021 gewoonweg anders geprogrammeerd.”

Alex Agnew: “Ik schrik soms wel als ik hoor wat Amy vertelt over haar klasgenootjes. Toen ik eens enkele online gesprekken las, dacht ik wel een aantal keer ‘holy shit’. Maar ik ben niet iemand die in permanente angst leeft. Dan zou ik negativiteit enkel projecteren op haar, en dat is geen manier om een kind op te voeden. Het enige wat ik wil, is dat ze gelukkig is.”

Bekijk hier de meest recente afleveringen van HLN Talks:

Volg interviewer Magali De Reu op Instagram voor behind the scenes inhoud, inzichten, nieuws en gesprekken.