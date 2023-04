Aldi-medewerkster na 12 jaar dienst ontslagen voor het eten van een wrap van 2,79 euro, zonder vooraf te betalen: “Ik kan 's nachts niet meer slapen”

updateLudivine, een assistent-manager van de Aldi-winkel in Tamines, is ontslagen nadat ze een wrap van 2,79 euro uit de rekken had genomen, zonder vooraf te betalen. Dat melden de Franstalige kranten van Sudinfo. Volgens de vakbond was “ze afgeleid en was ze van plan nog te betalen”. De directie zag het echter als een “ernstige fout” en ontsloeg haar “binnen het uur”.

Afgelopen woensdag nam een medewerkster van de Aldi-winkel in Tamines, in de provincie Namen, een wrap van 2,79 euro uit de rekken. Ludivine, al twaalf jaar assistent-manager in de supermarkt, had de wrap nog niet betaald toen ze een hap nam. Volgens Aldi is dat diefstal en voldoende om haar op staande voet op straat te zetten.

De vakbond reageert furieus. “Ze was gewoon afgeleid en ging het achteraf wel betalen”, legt Patricia David van de Franstalige christelijke vakbond CNE uit. “Binnen het uur was haar lot bezegeld”, vult vakbondsman Stanny Hermans aan. “Als ik bedenk dat er anderhalf jaar nodig was om een voormalige Aldi-directeur te ontslaan vanwege seksuele intimidatie, dan schokt dit me”, reageert hij fel.

De woordvoerder van Aldi België, Dieter Snoeck, verdedigt het ontslag aan onze collega’s van 7sur7. “De betrokkene heeft een daad van diefstal bekend in onze winkel. We hebben op dit vlak een strikt en zeer duidelijk arbeidsreglement. Diefstal, van welke aard dan ook, is een ernstige fout. In dit geval is ontslag van toepassing”. De woordvoerder wou niet verder in detail gaan. “Een diefstal is een diefstal.”

Volledig scherm Aldi ontsloeg de vrouw op staande voet. "Diefstal, van welke aard dan ook, is een ernstige fout", klinkt het. © Rolf Vennenbernd/dpa

“Deze straf is radicaal”

Ondertussen heeft Ludivine getuigd over haar ontslag bij RTBF. “Het was een fout, want ik heb de procedures niet gerespecteerd. Ik had op voorhand moeten betalen, maar op geen enkele manier heb ik iets willen stelen.” Volgens haar is het al vaker voorgekomen dat werknemers pas betalen na “het nuttigen van een product”, wegens tijdgebrek. “We hebben maar een halfuur pauze”, klinkt het bij de ex-werkneemster.

Quote Ze verliest haar baan terwijl ze die dag niet eens moest komen werken. Ze had een ziekte­brief­je, maar wou haar collega’s niet in de steek laten Patricia David, Vakbondsvrouw CNE

In haar twaalf jaar dienst heeft Ludivine “nooit een opmerking of zelfs maar een berisping gehad”, legt ze uit. “Voor mij is deze straf radicaal. Ik zou een degradatie hebben geaccepteerd, maar niet om op deze manier ontslagen te worden”. De vrouw had trouwens die dag niet op het werk moeten zijn. “Ik heb een burn-out en had een ziektebriefje, maar wou mijn team niet teleurstellen.”

“Kan je je dat voorstellen?”, voegt de vakbondsvrouw nog toe. “Ze verliest haar baan terwijl ze die dag niet eens moest komen werken. Ze had een ziektebriefje, maar wou haar collega’s niet in de steek laten.”

Schadevergoeding

Sinds haar ontslag gaat het slecht met Ludivine. “Ik kan ‘s nachts niet meer slapen”, reageert ze bij Sudinfo. De ex-werkneemster overweegt juridische stappen. Als het ontslag onrechtmatig wordt bevonden door de rechtbank dan heeft Ludivine recht op een schadevergoeding.