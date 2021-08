Aldi biedt dit weekend tweedehands iPhones aan

Refurbished zit in de lift. Vooral van dure smartphones zijn tweedehands toestellen die volledig op punt zijn gezet erg populair. Zo wil de Franse keten HubsideStore, die gespecialiseerd is in refurbished smartphones, dit jaar alleen al twintig winkels openen in ons land.

Ook Aldi springt nu op de trein. De discounter biedt vanaf zaterdag een refurbished Renewd iPhone SE tweede generatie aan. “Het gaat om een eenmalige actie”, aldus een woordvoerder van de supermarkt.

De discounter biedt de toestellen aan als “niet nieuw, maar refurbished door Renewd”, gecontroleerd op meer dan tachtig punten en met originele onderdelen.

“Goed informeren”

Consumentenorganisatie Test-Aankoop zegt in principe achter het principe te staan van goede refurbished toestellen “Het kan een economisch en ecologisch interessant alternatief zijn voor mensen die niet per se over het nieuwste toestel willen beschikken”, aldus woordvoerder Simon November.

In de praktijk blijkt ‘refurbished’ volgens de consumentenorganisatie wel een erg brede lading te dekken, gaande van verschillende kwaliteiten refurbishment tot banale tweedehands.

Cruciaal is “de consument goed informeren over wat een refurbished toestel is”, aldus Test-Aankoop. “De vraag is of Aldi dit zal doen en hoe goed de dienst na verkoop zal zijn”. De verbruikersorganisatie merkt nog op dat de prijs die Aldi biedt, niet echt top is. “Een nieuw toestel is maar 100 euro duurder.”

Aldi verzekert dat duidelijk wordt aangegeven dat het niet om nieuwe toestellen gaat die te koop worden aangeboden. Dat staat zowel in de folder en zal ook in de winkels worden duidelijk gemaakt. “In de winkel is er een extra pancarte die naast het toestel geplaatst zal worden. Daarop staat aangegeven dat het toestel ‘niet nieuw is’ maar van een ‘tweede leven’ geniet en uitvoerig gecontroleerd is geweest”, aldus een woordvoerder.

