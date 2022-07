Alcoholverbod in Wallonië? Deze scoutsgroep blijft al 40 jaar nuchter op kamp: “Aan het kampvuur drinken we thee. Of eens een glas melk”

Piekdag op Brussels Airport: bestemmin­gen naar Canada en de VS zijn opnieuw populair

Het is een van de drukste dagen van de zomer in Brussels Airport. “We zitten met het wisselweekend”, vertelt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. “Heel veel mensen vertrekken op reis vandaag, maar ook heel veel mensen keren terug. In totaal hebben we 78.000 passagiers.” Vooral de vluchten naar de Verenigde Staten en Canada zitten goed vol. Omdat de coronatest niet langer verplicht is, zijn die bestemmingen opnieuw populair.

