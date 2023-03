Alcohol, drugs en overdreven snelheid: massale controles na Ronde van Vlaanderen

Nieuwsgie­ri­ge automobi­list remt plots voor vrachtwa­gen in de gracht: achterlig­ger kan botsing niet vermijden

Nogal wat fileleed op de Pittemsestraat in Ardooie maandagmorgen, nadat in één uur twee ongevallen waren gebeurd. Eerst was een vrachtwagen in de gracht beland nadat de chauffeur vermoedelijk onwel was geworden. Toen de politie bezig was met de vaststellingen, knalden nog eens twee auto's op elkaar.