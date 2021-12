Alarmerende PFAS-vervuiling in Westerschelde: vissen overschrijden tot 813 keer de norm, maar ook Antwerps kraantjeswater gevaarlijk dicht bij norm

INTERVIEW. Rebecca Teeters, vi­ce-president van 3M over kritiek op haar bedrijf: “Zwijn­drecht is geen milieuramp. Er is geen reden tot paniek”

Vrijdag wordt ze voor de tweede keer verwacht in de PFOS-onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement. Ze besluit het dit keer beter te doen, na het rampzalige optreden in september. “We zijn bereid op alle vragen te antwoorden, dit keer. We zijn goed voorbereid." Rebecca Teeters, de sterke vrouw achter 3M, die op ramkoers ligt met die andere sterke vrouw: Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). “Ik hoop dat we wat minder energie moeten steken in de politieke discussie.”

