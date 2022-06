Alarmbellen dodelijke bouwramp Antwerpse school werden genegeerd: stad zegt nooit op de hoogte gebracht te zijn

AntwerpenEen studiebureau wees een halfjaar lang op mogelijke constructiefouten bij de bouw van de school in Nieuw Zuid in Antwerpen. Twee dagen voor de dodelijke ramp op de bouwwerf klonken opnieuw alarmbellen. Een jaar geleden stortte de school De Zuidzin in Antwerpen in. Drie Portugezen en twee Moldaviërs kwamen daarbij om het leven. De stad Antwerpen zegt dat ze de waarschuwingsbrieven zelf niet onder ogen kreeg.

De oorzaak van de instorting is nog altijd onbekend, maar hoofdaannemer Democo voert ook een eigen onderzoek met onafhankelijke experts. Daarbij is kortgeleden een brief opgedoken die grote onrust veroorzaakt bij de betrokkenen. In de brief, die twee dagen vóór de ramp werd verstuurd, trekt studiebureau Establis aan de alarmbel: de gewelven kunnen het gewicht van de vloeren en wanden niet dragen. In de brief aan Democo schrijft Establis dat dit "meermaals zowel mondeling als per e-mail" werd gemeld.

Quote Of de problemen die worden vermeld hebben bijgedra­gen aan de instorting twee dagen later, moet het onderzoek uitwijzen.

De gebreken bij de ondersteuning van de "vloerlast” werden een halfjaar voor de ramp een eerste keer aangekaart, blijkt uit de brief. Toch gebeurde er al die tijd niets om de situatie recht te zetten, aldus de brief. “Via huidig schrijven willen wij u nogmaals uitdrukkelijk wijzen op het probleem van de vloerlasten op de welfsels van dit project”, klinkt het letterlijk in de aangetekende brief en e-mail van stabiliteitsbureau Establis aan hoofdaannemer Democo. "Dit probleem werd reeds meermaals zowel mondeling als per e-mail gemeld door onze projectleider maar wij dienen vast te stellen dat het probleem door u nog niet werd opgelost." Establis dringt aan om het probleem "dringend" op te lossen.

Of de problemen die in de brief worden vermeld hebben bijgedragen aan de instorting twee dagen later, moet het onderzoek uitwijzen. "We laten justitie haar werk doen", reageert Frederik Moortgat, de CEO van Establis. "Verder onthouden wij ons van commentaar." Ook Democo "wil niet inhoudelijk reageren”.

Dit is de brief waarvan sprake:

Brief Bouwramp Nieuw Zuid by Het Laatste Nieuws on Scribd Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De school kwam er op initiatief van AG Vespa, het onafhankelijke ­gemeentebedrijf voor vastgoed van de stad Antwerpen. Dat zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de brief “tijdens de werkzaamheden op de werf”. Bevoegd schepen Annick De Ridder (N-VA) bevestigt aan Radio 2 dat ook de stad Antwerpen de brieven nooit heeft gekregen. “Die brieven zijn nooit verstuurd aan de stad noch aan AG Vespa en zijn niet bekend bij de stad.”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert schriftelijk: “Het gerechtelijk onderzoek naar deze vreselijke ramp loopt, en ik heb er alle vertrouwen in dat het parket hier zeer grondig in te werk gaat. Over deze documenten kan ik mij daarom niet uitspreken. Als de feiten bewezen zouden worden, ben ik daarover uiteraard verontwaardigd. Daarom willen de stad en AG Vespa dat de verantwoordelijkheden in de keten van onderaannemers volledig in kaart worden gebracht. Dit is de rechtsstaat verschuldigd aan de slachtoffers en de nabestaanden van deze zwarte dag in de geschiedenis van onze stad.”

Peter Mertens, PVDA-gemeenteraadslid in Antwerpen en Kamerlid, die de bal mee aan het rollen bracht, reageert scherp: “Dit is ongelooflijk. Deze brief doet de vraag rijzen waarom de aannemer geen gevolg gaf aan de ernstige waarschuwingen en of het stadsbestuur ook op de hoogte was van de problemen die zich stelden op de werf. De informatie uit de brief sluit aan bij de getuigenissen die ik eerder hoorde van bouwvakkers die de ramp overleefden. Zij vertelden me dat de problemen op de werf heel groot waren, maar dat zij de indruk hadden dat die niet werden aangepakt”.

Volgens Mertens was de stad maar op de hoogte van 43 aannemers en niet van de twee firma’s waar de vijf dodelijke slachtoffers vielen. “Dat is als een voetbaltrainer die niet weet wie er op het veld staat.” Het Antwerps gemeenteraadslid vindt dat het “gedaan moet zijn met de ‘Far West-praktijken’ op publieke werven”.

“Dit gaat over profijt, winsten en onderbetaling, niet over mensen”, zegt hij aan HLN LIVE. Mertens eist clausules in de toekomstige contracten van de stad Antwerpen met aannemers om schijnzelfstandigen op de werven te verbieden en om de ruwbouwwerken te laten uitvoeren door één aannemer.

Volledig scherm Archiefbeeld. (25/06/21) Herdenking ramp Nieuw-Zuid met burgemeester Bart De Wever (N-VA) © Joel Hoylaerts / Photo News