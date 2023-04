Alain Remue van Cel Vermiste Personen bijzonder opgelucht na vondst van Britta Cloetens, net zoals haar ouders: "Britta komt naar huis”

In 2011 werd Britta Cloetens op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Daar werd Tijl Teckmans, een autoverkoper, ook voor veroordeeld. Haar lichaam werd echter nooit teruggevonden, tot nu. Bijna twaalf jaar na haar dood, werd gisterenavond bevestigd dat Britta’s lichaam gevonden was in een bos bij Dinant. Alain Remue van de Cel Vermiste Personen volgde de zaak al die tijd op met zijn team en net zoals de familie is ook hij opgelucht dat het dossier op deze manier kan worden afgesloten.

Dat het lichaam van Britta na twaalf jaar nog teruggevonden is, is “sowieso bijzonder”, klinkt het bij Remue. “Britta was een van die vermiste meisjes op de lijst en als ze dan uiteindelijk gevonden wordt… Dat gaf een goed gevoel, dat dit stopte.”

Volgens Remue was het vooral belangrijk voor de familie om het dossier te kunnen afsluiten. “Dat is het enige waarover het gaat. Deze ochtend kreeg ik de kans om met Karin, de mama van Britta, te spreken. De familie kan nu uiteindelijk zeggen: “Britta komt naar huis.” Dat is belangrijker dan alles wat er over Tijl Teckmans gezegd is. Zij wilden vooral hun kind terug en een plek om een rouwproces te starten.”

Wat de dader al die jaren lang vertelde, leugens of niet, doet er niet meer toe, aldus Remue. Er is nu een einde gekomen aan het vraagstuk dat de familie zo lang heeft geteisterd. “Hun dochter was ergens en er was iemand die dat wist. Die persoon wist perfect waar Britta was, maar heeft het nooit willen zeggen. Het was voor hen waarschijnlijk een soort gijzeling waarin ze zaten. Nu stopt dit. Het telt allemaal niet meer, Britta is terecht.”

Alain Remue van de Cel Vermiste Personen is, net zoals de familie van Britta, enorm opgelucht dat het dossier na al die jaren dat toch afgesloten kan worden.