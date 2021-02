Alain Mathot (PS) vrijgesproken van corruptie

Mathot werd verdacht van corruptie in verband met de bouw van de afvalverbrandingsoven Intradel-Uvelia in Herstal. Hij is de laatste van de hoofdrolspelers in deze zaak die voor de rechtbank terechtstaat. Het ex-Kamerlid is wel veroordeeld voor fraude in een verwant dossier met betrekking tot werken die in zijn woning uitgevoerd werden.