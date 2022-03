Alain Mathot niet langer lid van PS

Coens fluit Beke terug: “CD&V gaat niet voor beperking, maar voor uitbrei­ding ouder­schaps­ver­lof”

CD&V-voorzitter Joachim Coens pleit er voor om het ouderschapsverlof uit te breiden tot de kinderen 18 jaar zijn, in plaats van 12 jaar vandaag. Opvallend, want partijgenoot en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke lijkt in een interview met Humo net een lans te breken voor een beperking van het ouderschapsverlof tot de eerste 3 levensjaren. Volgens Coens is daardoor “verwarring ontstaan over waar wij voor staan”. “Beke wilde vooral de nadruk leggen op de eerste duizend dagen van de opvoeding”, aldus Coens.

