Alain Hubert en International Polar Foundation buiten vervolging gesteld

ONZE OPINIE. Dat wij ons vragen stellen bij de snelheid die leidt naar het rijk der vrijheid? Het zou er nog aan mankeren

11:01 De vaccinatie-aanpak in België lijkt wel de processie van Echternach. Drie stappen vooruit, twee achteruit. De ene dag juichen we, omdat we meer vaccins uit de flacons van Pfizer kunnen vissen en daardoor kunnen 'accelereren'. De volgende dag duwt Pfizer de rem in, omdat we dankzij het efficiënte gebruik van dat kostbare goed ons bestelde deel al kregen.