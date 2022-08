Al zeventig Belgen dienden klacht in: Europees consumentencentrum waarschuwt voor buitenlandse datingsites

Ben Weyts relati­veert politiek in ‘Bekende Viervoe­ters’: “Er zijn belangrij­ke­re dingen in het leven”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stelt in de HLN Original ‘Bekende Viervoeters’ zijn hond Sepp en varken Kotelet voor. Als er iets is wat hij van zijn dieren geleerd heeft, dan is het wel om al eens vaker te relativeren. “Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan opnieuw een politiek incident”, vertelt de minister.

6:01