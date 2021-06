Al zesduizend 16- en 17-jarigen op vaccinlijst

Een enorm succes, en dat was niet alles: in Vlaanderen kregen tegelijk ook de 18- tot 40-jarigen de kans zich te registreren voor een Johnson & Johnson-prik. In de late namiddag zaten ze daar aan 19.000, om 's avonds te eindigen met ruim 30.000 bereidwilligen. "Ik denk dat ze grote ogen gaan trekken in het zuiden van het land", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Vlaanderen geeft mensen tussen 18 en 41 jaar zelf de keuze of ze een J&J-spuitje willen of niet, nu duidelijk is dat de bijwerking met bloedklonters en lage bloedplaatjes heel zeldzaam is. In Wallonië hebben ze het moeilijk met het idee dat de inschatting van risico's wordt overgelaten aan de mensen zelf. Men houdt er vast aan de leeftijdgrens."