Al zeker 90 bevestigde omikrongevallen in België

In totaal telde het ECDC al 2.629 omikrongevallen in landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De meeste besmettingen werden tot nu toe vastgesteld in Noorwegen (1.498), omdat het land ook vermoedelijke gevallen opneemt in zijn statistieken. Daarna volgen Denemarken (310), Frankrijk (170) en Duitsland (102). België staat met 90 besmettingen op de vijfde plaats.