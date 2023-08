Al voor meer dan 12,2 miljard euro ingeschreven op staatsbon

Wespenex­pert na reanimatie door steek Europese hoornaar: hoe gevaarlijk zijn die dieren? En hoe reageren ze wanneer ze boos zijn?

Volgens wespenbestrijder Kevin Verbeek, hoofd expertisecentrum Aziatische hoornaar van het Vlaams Bijeninstituut (VBI), is het de eerste keer dat er in Vlaanderen een reanimatie nodig is na een steek van een hoornaar. “Nochtans zijn de Europese hoornaars minder agressief dan de Aziatische.”