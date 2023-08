Al vijf jaar zwijgen banken over manier waarop u gestolen geld terug kan krijgen: “Hoe minder mensen dit weten, hoe beter voor hen”

Waarom kunnen we zo moeilijk geloven dat we rijkste mensen ter wereld zijn? “De Belg kan rijk zijn, België is dat niet”

Volgens een studie van een Zwitserse bank zijn Belgen de rijkste mensen ter wereld. Op dat nieuws kwamen de voorbije 24 uur veel verontwaardigde reacties. “Kan niet! Onmogelijk! Op mijn rekening zie ik dat niet, hoor!” U lijkt niet te geloven dat u welvarend bent. Is dat terecht? En waarom twijfelen we zo hard aan onze rijkdom? “Mensen vergelijken zichzelf niet met Amerikanen of Chinezen, maar met hun buurman.”