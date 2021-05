Al vier miljoen coronavaccins toegediend in België: “Vaccinatiegraad van 70 procent kan in zomer bereikt worden”

Om de eerste twee miljoen coronavaccins te zetten, had ons land drie maanden tijd nodig. Intussen zit de vaccinatiecampagne volop op kruissnelheid: de laatste twee miljoen vaccins werden in iets minder dan een maand toegediend, aldus Briat. “Volgens het Europese CDC (Centers for Disease Control and Prevention, nvdr.) staat België nu op de derde plaats van de Europese landen met het grootste aantal eerste dosissen per aantal inwoners.”

Er is wel nog werk aan de winkel, waarschuwt de woordvoerster van de vaccinatietaskforce. Het is namelijk de bedoeling om zo veel mogelijk inwoners van België volledig beschermen, en dus twee dosissen te geven. “Vanaf deze week moeten de volledige vaccinaties een boost krijgen”, vervolgt Briat. “Aan de ene kant dankzij het Johnson & Johnson-vaccin, waarvan maar één dosis nodig is. Aan de andere kant door de toediening van de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin aan iedereen die drie maanden geleden al een eerste dosis kreeg.”

Quote In april telden we gemiddeld 400.000 vaccina­ties per week. Deze maand zou dit aantal moeten stijgen naar 600.000 tot 700.000 vaccina­ties per week. Gudrun Briat, woordvoerster van de Taskforce Vaccinatie

Zeventig procent

De vaccinatiecampagne zal vanaf nu nog een versnelling hoger schakelen, klinkt het. Briat staaft dit met een aantal cijfers. “In april telden we gemiddeld 400.000 vaccinaties per week. Deze maand zou dit aantal moeten stijgen naar 600.000 tot 700.000 vaccinaties per week. In juni verwachten we een nóg grotere toename met gemiddeld 900.000 tot 1.200.000 wekelijkste vaccinaties.”

“Dit zijn bemoedigende cijfers”, stelt Briat. De Taskforce Vaccinatie voorspelt dat ons land tussen eind juni en eind juli een vaccinatiegraad van 70 procent zal bereiken. Dat betekent dat 70 procent van de volwassen bevolking minstens één prik gekregen zal hebben. “Deze timing sluit goed aan bij onze oorspronkelijke planning bij de lancering van de campagne”, klinkt het. Maar we zijn er nog niet, verwittigt de woordvoerster.

Volledig scherm De Taskforce Vaccinatie voorspelt dat ons land tussen eind juni en eind juli een vaccinatiegraad van 70 procent zal bereiken. © Taskforce Vaccinaties

Vaccinatiebereidheid

Om deze timing te behalen, zijn drie voorwaarden belangrijk, wijst Briat erop. De vaccins moeten geleverd worden en de toedieningsregels mogen niet veranderen. De vaccinatiebereidheid van de bevolking is een derde belangrijke factor. “Deze wint nu steeds meer aan belang”, aldus de zegsvrouw.

Briat geeft ten slotte nog aan dat alle zwangere vrouwen in Vlaanderen zich prioritair kunnen laten vaccineren. “Het maakt niet uit hoeveel maanden ze zwanger zijn. Ze moeten hiervoor hun huisarts contacteren en die kan hen vanaf vandaag toevoegen op de lijst.” Deze vrouwen worden dan automatisch bij voorrang uitgenodigd door een vaccinatiecentrum, klinkt het nog.

Volledig scherm © ANP