Al twee keer gebuisd, maar toch nog kandidaat: werd examen aangepast om MR-favoriete topfunctie te bezorgen?

Sinds 2020 is de post van voorzitter van het directiecomité bij Buitenlandse Zaken vacant. Onder diplomaten zou het al langer een publiek geheim zijn dat die moet gaan naar Theodora Gentzis, die al bijna drie jaar ad interim de functie waarneemt. Gentzis heeft een MR-stempel, net als minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. Tussen 2014 en 2017 werkte ze op het kabinet van buitenlandminister Didier Reynders.

Begin en eind 2021 werd een vacature uitgeschreven om een directeur te vinden. Geen van beide keren raakte Gentzis door het examen. Volgens informatie van Knack en De Morgen liep het voor haar telkens verkeerd bij de zogenaamde postbakoefening. Bij die managementoefening krijgt een kandidaat een lange, fictieve waslijst aan e-mails, waarbij wordt gekeken of de kandidaat erin slaagt daarmee om te gaan zonder chaos. Wie niet slaagt, mag niet naar de volgende ronde, het inhoudelijke onderdeel van het examen.

Opvallend is dat er ook niemand anders werd aangesteld. Volgens Buitenlandse Zaken waren er bij beide selecties geen kandidaten geslaagd.

“Geenszins bevoordeeld”

Sindsdien bleef het windstil, tot de federale regering eind 2022 de selectieprocedure aanpaste, waardoor onder andere de postbakoefening geen “eliminerende test” meer is. Een maand later werd een nieuwe selectieronde opgestart en Gentzis zou daar opnieuw aan deelnemen. Het kabinet-Lahbib zegt in een reactie aan De Morgen dat de minister Gentzis “geenszins” heeft bevoordeeld.