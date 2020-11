Al tien vogels met vogelgriep besmet in ons land, virus verspreidt zich snel in Europa

OPROEP. Hoe zal u als alleen­staan­de Kerstmis vieren?

8:59 Kerst zullen we dit jaar in het eigen gezin moeten vieren, kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) aan. Niet evident voor mensen die niet in een klassiek gezin wonen. Voor de 1,7 miljoen mensen die alleen wonen, dreigt het een héél eenzaam feest te worden. Bent u een van deze singles? Hoe gaat u Kerstmis vieren? Zal u de familie voorstellen om een kerstwandeling te maken met bijhorende picknick? Of denkt u nog aan andere creatieve oplossingen?