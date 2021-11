Al tien procent meer griepvaccins dan vorig jaar afgeleverd in apotheek

De apothekers hebben al bijna 1,72 miljoen griepvaccins afgeleverd aan Belgen die zich willen laten inenten. Dat is een stijging met een tiende ten opzicht van dezelfde datum in 2020. Dat heeft de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) bekendgemaakt in een persbericht.

In totaal zijn er voor dit jaar in België 3,78 miljoen griepvaccins gepland. Dat zijn er 840.000 meer dan vorig jaar. Op 15 november waren er al 1.716.370 op voorschrift van de arts of apotheker afgeleverd in de Belgische apotheken, ten opzichte van 1.554.259 op dezelfde datum vorig jaar. “Dat cijfer is bemoedigend, aangezien de griep dit jaar wel eens zwaar zou kunnen toeslaan en onze zorg al belast is door de COVID-19-epidemie”, klinkt het bij de APB.

Lees ook Verkoop griepvaccins met bijna 30 procent gestegen

Dit jaar is het nog gemakkelijker om het griepvaccin te krijgen: sinds 1 oktober is het mogelijk om het vaccin zonder voorschrift rechtstreeks bij de apotheker af te halen, wat het geval was voor 44 procent van de verstrekte doses. Het enige wat je hoeft te doen is naar de dokter gaan om je te laten vaccineren.

In Vlaanderen werden 1.164.047 vaccins verdeeld in apotheken. In Wallonië en Brussel, respectievelijk 454.424 en 97.899.

In Europa begint het griepseizoen gewoonlijk pas in december. Maar volgens het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) is de epidemie in Kroatië al eind oktober begonnen, wat bijzonder vroeg is. Het ECDC vreest voor een hevig griepseizoen. In combinatie met de nog steeds woedende coronapandemie zou dit mensen met een hoog risico op complicaties, zoals ouderen en mensen met een verzwakte immuniteit, zwaar kunnen treffen en een extra belasting voor onze gezondheidszorg kunnen betekenen.