Al sinds zaterdag geen enkele coronadode meer in Vlaanderen

Er is sinds zaterdag in Vlaanderen geen enkele dode meer te betreuren door het coronavirus. Ook op 15 juni en 22 juni waren er in Vlaanderen al eens dagen met nul coronadoden. Dat is voor het eerst sinds lang, want het was van 22 september 2020 geleden.

Alle coronacijfers blijven dalen. “Vorige week zagen we nog 27 overlijdens in België, waarvan negen in Vlaanderen”, zegt Molenberghs. Deze week gaat het voorlopig om nul doden, aldus professor Geert Molenberghs bij HLN Live. Het laatste overlijden van iemand met Covid-19 in Vlaanderen dateert al van vorige week vrijdag. Ook in Wallonië viel er zaterdag geen enkele dode te betreuren, in Brussel slechts één iemand.

“De meest recente dagen - maar die aantallen zijn nog niet volledig - laten eveneens zeer lage aantallen zien”, aldus Molenberghs. “Het voorlopige cijfer voor gisteren (dinsdag, red.) is nul voor het hele land. Dat wordt vaak nadien nog geconsolideerd, dus het zou wel kunnen dat daar nog een beetje bij komt. Maar we zitten alleszins in de buurt van de nul, zeker voor Vlaanderen.”

Eerder deze maand overleed ook op 15 en 22 juni niemand in Vlaanderen, daarvoor was het al van 22 september geleden. De laatste dag met nul coronadoden in België dateert al van 10 juli.

Volgens de meest recente en bevestigde cijfers van Sciensano, waren er tussen 20 en 26 juni nog gemiddeld 3,9 overlijdens per dag in België. Voor 28 juni zijn er voorlopig twee doden geregistreerd, en voor 29 juni voorlopig effectief nul doden. Die cijfers worden nadien soms nog bijgewerkt, omdat er mogelijk vertraging zit op de doorstroming van de cijfers.

Deltavariant

Hoe dan ook vindt Geert Molenberghs dat we ons moeten blijven wapenen tegen de oprukkende Deltavariant. “In het Verenigd Koninkrijk hebben we op een week tijd een stijging gezien van 10.000 nieuwe gevallen naar 20.000 nieuwe gevallen. Dat is een verdubbeling.”

“We zien daar gelukkig wel dat het aantal hospitalisaties niet meer zo fel stijgt. Mensen die gehospitaliseerd worden, zijn in hoofdzaak degenen die nog niet gevaccineerd zijn, of eventueel deels gevaccineerd. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, hebben duidelijk een veel mindere kans om in het ziekenhuis te belanden, ook met de Deltavariant.”

