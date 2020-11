Al ruim 130.000 personen kregen proces-verbaal voor inbreuken op coronamaatregelen

Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart en tot 22 november hebben de politiediensten al tegen 131.400 personen een proces-verbaal opgesteld voor inbreuken op de coronamaatregelen. Dat meldt de steundienst van het Openbaar Ministerie vrijdagavond. Het gaat om 116.568 verdachten betrokken in correctionele dossiers, volwassenen dus, 14.138 minderjarigen betrokken in jeugddossiers, en 694 verdachten betrokken in dossiers bij de arbeidsauditoraten.

69.853 personen, of 60 procent van de verdachten, kregen een minnelijke schikking voorgesteld. Ruim de helft van die mensen ging ook over tot betaling van die minnelijke schikking. In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard, bijvoorbeeld als er sprake was van recidive, of werd de inbreuk op een alternatieve wijze afgehandeld, bijvoorbeeld via een pretoriaanse probatie door het parket.

Voor 21.367 verdachten, ongeveer 18 procent, werd het dossier zonder gevolg geklasseerd wegens onvoldoende bewijzen of omdat er geen sprake was van een misdrijf, en slechts in 2 procent van alle correctionele corona-dossiers is er sprake van een opportuniteitssepot (2.382 op 116.568).

Ruim 12.000 personen voor de rechtbank

Wie een minnelijke schikking kreeg voorgesteld en die niet betaalde, werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank of de politierechtbank. Volgens het openbaar ministerie waren er de afgelopen 8 maanden zo 12.605 personen die voor de rechtbank moesten verschijnen, en werd er voor 6.137 van hen al een vonnis uitgesproken.

Van de 116.568 verdachten tegen wie een correctionele dossier werd geopend, zijn er in totaal actueel 74.413 verdachten waarvoor het dossier werd afgehandeld op het niveau van het parket of die zijn verschenen voor de rechtbank.

"Sinds het begin van de coronacrisis heeft het College van procureurs-generaal een strikt en uniform strafrechtelijk beleid gevoerd ten aanzien van inbreuken op de naleving van de coronawetgeving", zegt Brussels procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal. "Gelet op de bijzondere impact van deze crisis op vele vlakken in de samenleving, worden deze misdrijven prioritair behandeld door de parketten en arbeidsauditoraten. De inspanning die daarvoor door de parketmagistraten en het ondersteunend personeel wordt geleverd, is echt wel aanzienlijk, dat mag wel eens onderstreept worden."

"We blijven waakzaam en zullen in het belang van ons allen en zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, doorgaan met het opsporen en vervolgen van verdachten die de wet overtreden", gaat de procureur-generaal verder. "De naleving van het samenscholingsverbod, de avondklok, de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer, de sluiting van eet- en drankgelegenheden, etc, zijn essentieel om het coronavirus samen onder controle te krijgen. We hebben geen andere keuze en we zullen daar verder strikt op toezien.”