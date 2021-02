Al meer dan helft van besmettingen door Britse variant: “In twee weken tijd 68 patiënten extra op intensieve zorg”

De voorbije week is naar schatting 53 procent van de coronabesmettingen in ons land veroorzaakt door de Britse variant van het virus. Dat heeft Steven Van Gucht gezegd tijdens de persconferentie over de coronasituatie. Een week eerder was dat nog 38 procent. "De Britse variant blijft dus verder oprukken", zegt de viroloog. Daarnaast wordt 2,2 procent van de besmettingen veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse variant en nog eens 0,9 procent door de Braziliaanse variant. In twee weken tijd is het aantal patiënten op intensieve zorg met 68 gestegen, naar 368 in totaal.

In New York werd de afgelopen week nog een nieuwe variant vastgesteld die volgens geruchten het immuunsysteem zou aantasten. Van Gucht spreekt dat laatste tegen, maar wil tegelijk toch ook waarschuwen. "De variant heeft dezelfde mutatie als de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant, namelijk op plaats 484", zegt hij. "Het feit dat die mutatie op verschillende plaatsen ter wereld opduikt, wil zeggen dat het een belangrijke mutatie is."

Intussen stijgen de coronacijfers, met afgelopen week gemiddeld 2.293,7 besmettingen per dag (+24 procent). We bevinden ons zo op het niveau van eind januari, aldus Van Gucht. De stijging wordt waargenomen in alle provincies, met de snelste toename in Namen (+40 procent) en Waals-Brabant (+39 procent). Oost-Vlaanderen blijft de provincie met het grootste aantal besmettingen met 386 besmettingen per dag, gevolgd door Antwerpen en Brussel.

80-plussers tegen de trend in

De toenames doen zich voor bij alle leeftijdsgroepen, behalve bij de 80-plussers. Het aantal besmettingen bij de tachtigers is met 2 procent gedaald, bij de negentigers is het aantal nieuwe besmettingen met 15 procent gedaald. De grootste toename zien we nu bij de veertigers en de vijftigers, elk met een toename van 34 procent.

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stijgt. Elke dag worden er nu 125,6 mensen opgenomen in het ziekenhuis (+4 procent), wat vergelijkbaar is met het cijfer van twee weken geleden, zegt Van Gucht. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg het aantal opnames met 39 procent. Er liggen nu 1.761 mensen in het ziekenhuis (+11 procent), 368 onder hen liggen op intensieve zorg (+17 procent).

Uitbraken in ziekenhuizen

"Ter vergelijking: twee weken geleden lagen er maar 300 patiënten op intensieve zorg, dat was voorlopig de bodem. We zijn dus op twee weken gestegen met bijna 70 patiënten op intensieve zorg", aldus Van Gucht. "De precieze redenen van die stijging worden nog onderzocht. Mogelijk ligt de verklaring bij enkele uitbraken in ziekenhuizen.”

De stijging doet zich voor in alle provincies, maar is het meest uitgesproken in Brussel en Oost-Vlaanderen. "Oost-Vlaanderen is momenteel nog altijd goed voor bijna een op de vijf patiënten op intensieve zorg”, klinkt het.

De overlijdens blijven systematisch dalen (-30 procent). "Die daling hebben we vooral te danken aan de woonzorgcentra, waar het aantal overlijdens bijna halveerde. In de algemene bevolking zien we slechts een lichte daling met 2 procent", aldus Van Gucht.

