Al meer dan 17.000 van de 12- tot 15-jarigen gevaccineerd in Vlaanderen, maar aantal afwezigen voor eerste coronaprik schiet de hoogte in

PostNL opent nieuwe depots en sorteercen­tra in België, en creëert zo honderden extra jobs

10:19 PostNL breidt fors uit in ons land om in te spelen op de toenemende vraag vanuit de markt. Dat meldt het Nederlandse postbedrijf in een persbericht. Het neemt in september 2021 twee nieuwe pakkettendepots in gebruik en begin volgend jaar opent een eerste hoogtechnologisch sorteer- en distributiecentrum en start de bouw van een tweede. Daarmee creëert PostNL in België honderden extra jobs.