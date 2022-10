Al meer dan 10.000 tijdelijk werklozen door energiecrisis

Wereldbank en IMF waarschu­wen voor wereldwij­de recessie. Maar wat is dat en hoe gaat u dat voelen?

“De wereldeconomie kan volgend jaar in een recessie belanden.” Daarmee opende David Malpass, topman van de Wereldbank, de jaarvergadering met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. Maar wat is een recessie precies? Hoe lang duurt zoiets normaal? En belangrijker: wat merken wij van een recessie? Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis legt uit.

11 oktober