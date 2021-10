Al in 2006 rapport over PFAS in de lucht

Milieu-inspectie nam al stalen van illegale giftige stof die 3M loost

20 augustus Chemiebedrijf 3M, dat al een paar maanden zwaar onder vuur ligt door de PFOS-vervuiling, blijkt nu ook illegaal een andere giftige stof te lozen in de Schelde. Dat nieuws brachten we gisteren uit. Het gaat om FBSA, een stof die zich opstapelt in de longen. Gisteravond is de milieu-inspectie al meteen stalen gaan nemen, laat het kabinet van minister van Omgeving, Zuhal Demir, in een reactie weten.