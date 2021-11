Al een week kan iedereen via speciale tool zélf testcode voor coronatest aanmaken, maar druk op huisartsen neemt voorlopig niet af: “Integendeel”

Spaargids.be Wordt de robot in je app je nieuwe bankier en in welke mate ben jij tevreden met die evolutie?

Een digitale assistent in je bankapp vertelt je dat je loon gestort is en helpt je bij betalingen of het indienen van een schade-aangifte. KBC was de eerste Belgische bank die vorig jaar met Kate zo’n slimme robot introduceerde. Na een half jaar had de helft van hun app-gebruikers er minstens één keer gebruik van gemaakt. Zullen ook andere Belgische banken binnenkort zo’n chatbot introduceren? En zal die op termijn de rol van de klassieke bankier overnemen? Spaargids.be vroeg het aan bankenexpert Rik Coeckelbergs.

9 november