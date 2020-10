Al duizenden werkgevers betrapt op corona-inbreuken

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid deed 4.700 controles ter plaatse bij werkgevers. Dat waren er meer dan duizend in de eerste periode in maart en april, ruim 2.700 in de tweede periode in mei en juni en nog ruim 900 tijdens de zomervakantie.

Er zijn ook 1.630 controles op afstand uitgevoerd, waarbij telefonisch een checklist wordt overlopen. Maar het gros van die controles op afstand (1.501) gebeurde in maart en april, toen er een lockdown was.