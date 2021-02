Al drie besmettingen vastgesteld met Braziliaanse coronavariant in politiekorps Zennevallei

Zeker 1 agent van politiezo­ne Zenneval­lei besmet met Braziliaan­se variant

19:38 Zeker één van de agenten van de politiezone Zennevallei, die al enkele dagen in quarantaine zitten, is besmet met de Braziliaanse variant van het virus. Minstens één, maar er zijn 30 agenten van de zone besmet. De kans is dus groot dat verschillende van hen die Braziliaanse variant hebben opgenomen, of misschien wel allemaal. Alle agenten van de zone en hun gezin zitten in quarantaine.