“Al bijna 200 kandidaat-overnemers hebben zich spontaan gemeld”, zegt Delhaize

Zowat het best bewaarde geheim van België: hoe groot is de stakings­kas van de vakbonden?

Wellicht een schrale troost voor de stakers van supermarktketen Delhaize. Nu ze hun tweede werkonwillige week ingaan, zal ook hun stakingsvergoeding lichtjes stijgen. Naar voor voltijdse werknemers 235 euro netto per week. Of 45 euro per dag. Betaald door én recht uit de beruchte stakingskassen van de Belgische vakbonden. Of ‘oorlogskassen’, zoals zij dat zelf graag noemen. Maar hoeveel zit daar nu precies in? En waar halen zijzelf dat geld vandaan?