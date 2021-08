Al bijna 10 procent terugkerende reizigers uit Marokko test positief

De positiviteitsratio van reizigers die terugkeren uit Marokko, een rode zone, ligt al de hele zomervakantie in stijgende lijn. Begin juli ging het nog maar om 0,9 procent, in de week van 2 tot 8 augustus, de meest recente periode waarvoor er gegevens zijn, was dat gestegen tot 9,6 procent. Kanttekening is dat slechts 2,9 procent van de terugkerende reizigers in die week uit Marokko kwam. Meer dan 20 procent kwam bijvoorbeeld uit Frankrijk.

Marokko zit midden in een nieuwe coronagolf met nu elke dag ongeveer 9.500 coronabesmettingen, tegenover amper 500 begin juli. Elke dag sterven er volgens de nationale cijfers 90 mensen aan het virus, anderhalve maand geleden waren dat er nog slechts 5 per dag. Nog maar 30 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.

Ondanks die slechte cijfers reizen heel wat Europeanen, onder wie ook Belgen, van Marokkaanse origine deze zomer naar hun thuisland. Marokko geldt als rode zone buiten de Europese Unie, waardoor iedereen boven de 12 jaar zich bij terugkomst moet laten testen, gevaccineerd of niet. Wie niet volledig gevaccineerd is, moet bovendien sowieso tien dagen in quarantaine.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In totaal keerden in de week van 2 tot en met 8 augustus 362.565 reizigers terug die ook een PLF-formulier invulden. 202.000 onder hen kwamen uit een rode zone, van wie 51.400 mensen zich moesten laten testen omdat ze nog niet volledig gevaccineerd waren of van buiten de EU kwamen. 3,5 procent testte positief, iets meer dan de week ervoor. Toen bedroeg de positiviteitsratio bij terugkerende reizigers nog 2,9 procent.

De meeste reizigers - meer dan 76.000 - keren nog steeds terug uit Frankrijk. 1,2 procent van wie zich moest laten testen, bleek positief te zijn. Spanje-reizigers testten in 2,1 procent positief, een verdere daling en een groot contrast met de 7,5 procent begin juli.

Het land met de tweede hoogste positiviteitsratio is nu Turkije: van die reizigers testten in de week tot 8 augustus 3,6 procent positief.