Al 6 Brusselse gemeentes in top tien van hoogste besmettingsgraad: “Er is niet één bepaalde groep die overtuigd moet worden, maar verschillende tegelijk”

Het moet een zware kermis geweest zijn in Tenneville, want hoe anders verklaar je dat het kleine dorpje in de provincie Luxemburg plots bovenaan de Belgische lijst met het hoogste aantal besmettingen in de voorbije 14 dagen prijkt? Daaronder is het echter al Brussel wat de klok staat, met onder meer in Sint-Jans-Molenbeek, Evere en Anderlecht minstens 42% tot zelfs 73% meer coronabesmettingen. Wat natuurlijk te wijten valt aan de lage vaccinatiegraad. In het Brussels Hoofdstedelijk Geweest is nog altijd maar 62% van de volwassen inwoners volledig gevaccineerd, tegenover 89% in Vlaanderen.