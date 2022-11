Al 526 klachten over agressieve verkooptactieken energieleveranciers

Geen Me­ga-klant, maar toch eist deurwaar­der dat facturen betaald worden: “Het is te zot voor woorden”

Stel je voor: je bent geen klant bij energieleverancier Mega en toch krijg je facturen in de bus. Als je weigert te betalen, komt er een deurwaarder aan te pas. Het lijkt pure kafka, en toch gebeurde het bij Siegfried en Joyce. “Het is te zot voor woorden. Toen we naar Mega belden, zeiden ze me dat ik bij de deurwaarder moest zijn.” Maar wat doe je nu best bij zo'n brief van de deurwaarder? Voorlopig betalen of net niet?

4 november