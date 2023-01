Al 482.000 werkende Vlamingen kregen hun eerste ‘jobbonus’ uitbetaald

Vlaams minister van Werk en Economie Jo Brouns (CD&V) is tevreden dat de regeringsbelofte uit 2019 nu eindelijk van de grond komt: “De jobbonus maakt het verschil tussen werken en niet-werken groter”. Wie de premie wil opstrijken, moet die wel eerst zelf aanvragen. Dat kan digitaal via “Mijn Burgerprofiel”. Volgens de Vlaamse administratie hebben er in totaal zo’n 766.000 werkende Vlamingen recht op de jobbonus. De volgende weken en maanden zullen er dus nog pak meer mensen de premie toegekend krijgen. 578.000 werkenden hebben zich intussen correct aangemeld aan het elektronisch loket.

Eén op de vijf jobbonussen wordt uitbetaald aan werknemers die actief zijn in de dienstencheque-sector. Die laatste zit duidelijk weer in de lift. Het afgelopen jaar werden er liefst 82 miljoen dienstencheques aangekocht in Vlaanderen, en dat is goed voor ongeveer evenveel gepresteerde werkuren. Omgerekend gaat het om een stijging met 13% tegenover de moeilijke covid-periode (2019-2020): toen kenden de dienstencheques een forse terugval. “Meer nieuwe gebruikers, meer aangevraagde cheques en meer gepresteerde uren per week”, zo vat minister Brouns de opwaartse trend samen.

Kwetsbare tak

Ruim 755.000 Vlamingen vonden in 2022 de weg naar de dienstencheques, en maakten dus handig gebruik van deze goedkope, gesubsidieerde arbeid. Dienstencheques zijn vooral populair om huishoudelijk werkjes tegen een lage prijs op te knappen. Maar door de lockdowns en de sociale beperkingen kreeg de tewerkstelling in deze sector tijdens de pandemie rake klappen. Het is een kwetsbare tak van onze economie: liefst 55% van de werknemers zijn mensen met een vreemde origine. De sector van de dienstencheques geeft bovenal veel laaggeschoolden een job.

De dienstencheques bestaan intussen bijna twintig jaar. Ze werden in het leven geroepen op een moment dat de werkloosheid nog hoog was. “Maar nu staat die werkloosheid in Vlaanderen op een laag peil. Het is daarom stilaan tijd om het fiscaal voordeel wat bij te sturen”, merkt arbeidsmarkt-expert Jan Denys (Randstad) op. Binnen de Vlaamse regering klinken er inderdaad stemmen om het tarief van de dienstencheques te verhogen.