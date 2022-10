Al 334 Vlamingen willen DNA afstaan om 30 jaar oude moord op te lossen

Het ging hard deze week op de website van Sofie Claerhout. Sinds zondag kunnen Vlamingen daar aangeven of ze hun DNA willen afstaan om zo mee te helpen aan het moordonderzoek op Ingrid Caeckaert. 31 jaar geleden werd de 26-jarige makelaarster op brute wijze met 62 messteken vermoord in haar appartement in Heist. Van de dader is sindsdien geen enkel spoor, maar er werd wel mannelijk DNA gevonden van de dader.

Sofie Claerhout, een wetenschapster aan de KU Leuven, zegt dat ze de moord kan oplossen aan de hand van dat DNA. Daarvoor wil ze een revolutionaire techniek gebruiken: verwantschapsonderzoek. Aan de hand van genoeg DNA van Vlaamse mannen, kan ze via het Y-chromosoom tot de dader komen.

Daarom lanceerde ze begin deze week, samen met gerechtsjournalist Faroek Özgünes een oproep naar zoveel mogelijke Vlaamse mannen om zich te registeren op de website van Claerhout, www.csy-leuven.be. Ondertussen hebben al 343 Vlamingen dat gedaan. “Ik ben hier erg blij mee”, laat de wetenschapster weten. “Voorlopig wachten we nog op groen licht van de politiek om hier effectief mee aan de slag te gaan, maar toch zijn er toch al heel wat mensen die ons hun vertrouwen geven.”

Voor Claerhout hoeft het zeker nog niet meteen te stoppen. “Mensen mogen zich blijven aanmelden. We stoppen niet bij 500 Vlamingen. Hoe meer deelnemers, hoe sneller we in gang kunnen steken als we een finale GO krijgen van de politiek."

Wie geïnteresseerd is in het project van Sofie Claerhout of graag DNA wil afstaan, kan zich registreren op www.csy-leuven.be.