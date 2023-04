Al 32 Belgen en rechthebbenden gerepatrieerd uit Soedan

Staakt-het-vu­ren in Soedan met 72 uur verlengd

De strijdende partijen in Soedan hebben het staakt-het-vuren in het land met 72 uur verlengd. Dat is meegedeeld door de VS en Saoedi-Arabië, die betrokken waren bij de totstandkoming van het bestand. Het eerder afgesproken staakt-het-vuren was normaal gezien om middernacht afgelopen.