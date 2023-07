Al 3.300 klachten over Telenet en dat is slechts het topje van de ijsberg: wat kunnen klanten doen?

Is er een probleem in Bouillon, na twee incidenten met jeugdkam­pen? “Ze gedroegen zich zoals het hoorde”

Een aanval met een ‘scherp voorwerp’ en bommetjes op het kampterrein van KLJ Nevele, een dag later volgde er krassen op auto’s van een West-Vlaamse scouts. Enkele jongeren zouden op korte tijd twee jeugdbewegingen hebben bedreigd in het Luxemburgse Bouillon. Wat is er aan de hand? “Buurtbewoners van Bouillon die het lastig zouden hebben met jeugdbewegingen door bijvoorbeeld nachtlawaai of afval, reageren niet op deze manier.”