“Al 24 keer ‘Sorry, we zitten vol’ gekregen”: ouders over helse zoektocht, nu in totaal al 59 crèches zijn gesloten

De lijst met gesloten crèches wordt heel lang nu ook acht kinderdagverblijven in Limburg failliet zijn en 200 kinderen plotseling op straat staan. In totaal zijn er dit jaar al zeker 59 crèches gesloten of geschorst. Verschillende ouders zijn daardoor op zoek naar een nieuwe opvang. Een mama (34) getuigt over de helse zoektocht: “Je wilt als ouder ook écht eentje met goede referenties. Niet zomaar de eerste de beste.”