Al 19 gevallen van vogelgriep in ons land sinds november

Sinds 13 november 2020 zijn er in ons land 19 gevallen van vogelgriep ontdekt bij wilde vogels op verschillende plaatsen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het FAVV. Bij twee professionele pluimveebedrijven en één particuliere houder was er ook al een uitbraak.

Begin november waren in ons land al verstrengde maatregelen van kracht voor professionele houders van pluimvee en voor hobbyhouders. Eind oktober waren in Nederland namelijk verschillende besmettingen met vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels en pluimvee.



Op vrijdag 13 november werd het vogelgriepvirus voor het eerst vastgesteld bij drie wilde vogels in het vogelopvangcentrum in Oostende. Het ging om een knobbelzwaan, een Turkse tortel en een kleine rietgans.

Lees ook Vogelgriep: Natuurpunt roept op om voorzichtig te zijn met voederen van tuinvogels

Ophokplicht

Nadat de eerste besmettingen waren vastgesteld, werd de ophokplicht uitgebreid. Zo moeten alle mensen die pluimvee houden, hun dieren ophokken of afschermen met behulp van netten. Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen.

Volledig scherm In het centrum van Brugge moesten meer dan 100 zwanen gevangen worden in verband met de ophokplicht. © BELGA

West-Vlaanderen

Sinds 13 november zijn er in totaal al 19 gevallen van vogelgriep vastgesteld in België, bij 16 verschillende vogelsoorten. Vooral in West-Vlaanderen werden de meeste besmettingen geteld, onder meer in Bredene, De Haan, De Panne, Middelkerke en Oostende.

Ook in Oost-Vlaanderen waren er een paar besmettingen, namelijk in Gent en in Destelbergen. De laatste vaststelling van een besmette vogel was op 23 december in Brugge, waar de vogelgriep werd ontdekt bij een kleine rietgans.

Uitbraken

Bij twee West-Vlaamse pluimveebedrijven, in Menen en Diksmuide, werd een haard van vogelgriep vastgesteld. Ook bij een particuliere pluimveehouder in Dinant was er besmetting. Rond deze drie pluimveehouders werd een tijdelijke bufferzone afgebakend.

Door de uitbraken verloor ons land het vogelgriepvrij statuut, wat mogelijk een effect heeft op de export van eieren, levende kippen en pluimveevlees naar andere landen.

Volledig scherm Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf De Brugpoort in Menen, archiefbeeld. © Alexander Haezebrouck

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus ook schadelijk is voor de mens. Ook de consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen volgens het FAVV in alle veiligheid gegeten worden.

Wie een verhoogde sterfte of een ander symptoom van ziekte vaststelt, moet onmiddellijk een dierenarts contacteren. Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, wordt gevraagd om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99.777. Een overzicht van alle maatregelen omtrent de ophokplicht is te vinden op www.favv.be.