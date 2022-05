Al 18.000 gevaarlijke fietspunten op de kaart gezet: doe hier ook mee aan VeloVeilig Vlaanderen

Hoe maken we samen Vlaanderen VeloVeilig? Dat is de vraag die HLN samen met alle fietsers wil beantwoorden in het grootste fietsonderzoek ooit. Op bovenstaande kaart kan je gevaarlijke fietspunten melden. Op die manier tekenen we samen de meest gedetailleerde fietskaart van Vlaanderen die ons wegennet echt VeloVeiliger kan maken. Op de kaart kan je zowel kijken naar de gevaarlijke fietspunten in jouw buurt, alsook nieuwe fietspunten toevoegen en bestaande fietspunten bevestigen als belangrijk of als opgelost.