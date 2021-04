Al 15.000 mensen op reservelijst gevaccineerd

Sinds 6 april kan iedereen in Vlaanderen, Wallonië en Duitstalig België zich inschrijven op de centrale reservelijst Qvax. De mensen op die lijst kunnen worden opgeroepen wanneer er onverwachts dosissen vaccin vrijkomen. Dat gebeurt in dalende leeftijd, en dus niet op basis van wie zich eerst heeft ingeschreven. Brussel heeft een eigen reservelijst.

In totaal hebben al meer dan 610.000 mensen zich ingeschreven op de Qvax-lijst, kondigde minister Vandenbroucke aan tijdens de Commissie Gezondheid in de Kamer. Van hen zijn er intussen al 15.000 ingeënt, zei hij.

Lange wachtrijen

De Vooruit-vicepremier kwam ook kort terug op de lange online wachtrijen waar Qvax op de lanceringsdag mee te kampen had. "Als je zoiets opstart heb je wel eens problemen, en er was inderdaad een wachtrij. Dat was vervelend, maar er zijn geen bugs vastgesteld en de lijst was op geen enkel moment onbeschikbaar", benadrukte hij. "Dit is een fenomenale realisatie van ambtenaren die daar dag en nacht voor werken en eigenlijk zouden we 'dankuwel' moeten zeggen."

200.000 zelftests verkocht

De minister had nog enkele cijfers in petto. Zo waren er vlak voor het weekend al 200.000 zelftesten verkocht in de apotheken. Met de gratis sneltesten die de overheid ter beschikking stelt voor de bedrijven gaat het minder hard: van de 1 miljoen testen zijn er intussen 330.000 besteld, "een beetje teleurstellend", aldus Vandenbroucke, die de bedrijven nog eens aanspoorde om op het aanbod in te gaan.

Tot slot had Vandenbroucke nog cijfers over de opnames van patiënten uit andere Europese landen in de Belgische ziekenhuizen. Sinds begin maart maakt Frankrijk daar gebruik van. Er zijn al 17 Franse patiënten opgevangen in ziekenhuizen in ons land, van wie telkens 5 in West-Vlaanderen en Henegouwen. Tot en met maandag waren er daarvan nog 5 opgenomen op afdelingen intensieve zorgen. Van de 12 anderen zijn er 9 terug naar Frankrijk vertrokken, 3 patiënten zijn overleden. Ons land maakte op de piek van de tweede golf zelf gebruik van de Europese solidariteit om Belgische patiënten naar ziekenhuizen in de buurlanden te brengen. Dat gebeurde voor 32 landgenoten, die in Duitsland werden opgevangen.